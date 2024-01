Mercato - ASSE : Les Verts vont annoncer un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochaines heures, l'ASSE va annoncer un nouveau départ. Après Gaëtan Charbonnier, parti à Bastia, le club stéphanois va se séparer de Victor Lobry. Agé de 28 ans, le milieu de terrain va être libéré de son contrat et va terminer la saison à Guingamp, actuel sixième de Ligue 2.

Arrivé en 2022 à l'ASSE, Victor Lobry ne terminera pas la saison à Saint-Etienne. Le milieu de terrain de 28 ans ne rentrait pas dans les plans d'Olivier Dall'Oglio et devrait terminer la saison au sein d'une autre équipe de Ligue 2.





Vente ASSE : Caïazzo a trouvé le projet idéal ? https://t.co/pWV6qyM5fH pic.twitter.com/ef5m06IYKg — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Lobry va quitter l'ASSE

A en croire les informations de L'Equipe , Lobry va être libéré de ses cinq derniers mois de contrat avant de s'engager avec Guingamp jusqu'à la fin de la saison. Tout sauf une surprise puisqu'Olivier Dall'Oglio avait évoqué son départ imminent samedi dernier.

Dall'Oglio avait teasé son départ