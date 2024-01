Mercato - OM : Longoria en a marre, il prépare un départ à 20M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La pression est trop importante pour Vitinha, qui ne parvient pas à se défaire de son statut de recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. La situation devient critique pour le buteur portugais, arrivé il y a tout juste un an à Marseille. Le club phocéen envisagerait de le vendre cet hiver en cas d'offre satisfaisante. Les enchères débutent à 20M€.

Le coup était signé Pablo Longoria. Il y a un an, le président de l'OM cassait sa tirelire pour mettre la main sur Vitinha (32M€). Transfert le plus chère de l'histoire du club marseillais qui allait occasionner une attente beaucoup trop grande autour de l'attaquant de 23 ans. Malgré le départ d'Igor Tudor l'été dernier, l'ancien buteur du Sporting Braga ne parvient pas à justifier le prix de son transfert. « C'est au joueur de chercher la continuité. On est contents de son travail quotidien. Mais sa situation n'est pas celle de Pape Gueye » a prévenu Pablo Longoria. Une sortie inhabituelle pour le président de l'OM, qui n'a pas hésité à mettre la pression sur Vitinha.

Longoria perd patience

En interne, cette déclaration n'est pas passée inaperçue et trahie la volonté de Pablo Longoria de le vendre. Car comme l'annonce RMC Sport ce jeudi soir, Vitinha ne sera pas retenu cet hiver en cas d'offre satisfaisante. Le président de l'OM ne voudrait pas entendre parler de prêt et privilégierait un transfert sec.

La porte est ouverte pour Vitinha

Il y a quelques jours, Pablo Longoria avait assuré qu'aucune offre n'était arrivée sur sa table pour Vitinha. Et à en croire le média, la situation n'a pas évolué. Valorisé 20M€, l'attaquant portugais est conscient que l'OM souhaite mettre fin à son parcours français cet hiver. Il ne lui reste que peu de temps pour convaincre son entraîneur mais surtout Pablo Longoria, qui porte en lui la responsabilité de cet échec.