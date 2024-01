Mercato - OM : Un transfert à 20M€ est décidé, Longoria dévoile les coulisses du dossier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une année après sa signature à l’OM, Vitinha pourrait plier bagage. Le scénario n’est pas écarté par la direction qui pourrait ouvrir la porte à son attaquant portugais pour 20M€. Mais pour l’instant, les clubs ne se bousculent pas dans ce dossier comme l’a dévoilé Pablo Longoria en conférence de presse.

Recruté l’hiver dernier pour 32M€, Vitinha est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, un statut qu’il a encore du mal à justifier. Pour sa première année dans la cité phocéenne, l’attaquant portugais de 23 ans totalise seulement 6 réalisations en 40 apparitions, incitant déjà la direction à envisager un départ selon les offres reçues. D’après La Provence , un chèque de 20M€ suffirait à l’OM, mais le joueur n’a pas la cote sur le mercato.

« On n'a pas d'offre pour le joueur »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a en effet indiqué qu’aucun club n’était passé à l’action dans cette première partie du mercato hivernal. « Vitinha, on n'a pas d'offre pour le joueur , a répondu le président de l’OM, relayé par RMC. C'est au joueur de chercher la continuité. On est contents de son travail quotidien. Mais sa situation n'est pas celle de Pape Gueye ».

« Ça peut être un problème si on manque de caractère »