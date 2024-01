Mercato - OM : Longoria active un plan B en urgence en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur ce mercato d'hiver, l'OM ne compte toutefois pas en finir avec son recrutement et souhaite désormais attirer un second latéral gauche après la signature d'Ulisses Garcia. Un dossier qui semble bien compliqué puisque Pablo Longoria et Medhi Benatia multiplient les pistes ces derniers jours, mais semblent avoir décidé de se rabattre sur Quentin Merlin (FC Nantes).

Cet hiver, l'OM a déjà recruté trois joueurs à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna. Néanmoins, compte tenu du départ de Renan Lodi, qui a rejoint Al-Hilal, le club phocéen souhaite recruter un autre latéral gauche pour concurrence Ulisses Garcia. Une quête qui semble bien délicate.

L'OM en grande difficulté pour son latéral gauche

En effet, dans le viseur de l'OM, Josh Doig et David Jurasek ne rejoindront pas la Canebière. Le premier va être transféré à Sassuolo pour 6M€ tandis que le second va rejoindre Hoffenheim sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Par conséquent, Pablo Longoria souhaite se rabattre sur Adrien Truffert, mais le Stade Rennais n'a pas l'intention de lâcher son joueur.

La piste Quentin Merlin activée ?