Mercato - OM : Marseille sort du silence pour sa dernière recrue !

Benjamin Labrousse

En plus de Jean Onana et d’Ulisses Garcia, l’OM va recruter un troisième joueur sur ce mercato hivernal en la personne de Faris Moumbagna. Attaquant de 23 ans, le Camerounais possède un profil atypique, qui manquait au sein du club marseillais. Le club phocéen est d’ailleurs sorti du silence au sujet de son nouveau joueur.

L’OM poursuit son mercato ambitieux. Après les arrivées de Jean Onana et d’Ulisses Garcia, c’est sur un nouvel attaquant que le club phocéen a jeté son dévolu. En effet, Marseille a déboursé 8M€ pour le recrutement du Camerounais Faris Moumbagna.

Faris Moumbagna a passé sa visite médicale

Sélectionné avec le Cameroun, l’attaquant de 23 ans a passé sa visite médicale depuis la Côte d’Ivoire où se déroule actuellement la Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur de Bodo Glimt ne sera donc pas disponible immédiatement avec l’OM.

L’OM est séduit par le profil du joueur