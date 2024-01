Vente ASSE : Le père d’un joueur de Liverpool va sauver les Verts ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de très longs mois, la vente de l'ASSE fait régulièrement parler dans le Forez. Cependant, rien ne se décante et la situation devient même urgente. Néanmoins, ces dernières semaines, l'hypothèse d'un retour à la charge de la société Panthère Noire a circulé, notamment parce qu'elle pourrait être rachetée à 95% pour un fonds d'investissement basé à Londres et géré par le père de Trent Alexander-Arnold.

A l'image de l'OM, la vente de l'ASSE tient en haleine les supporters stéphanois depuis près de trois ans. Néanmoins, rien ne se décante et la temps presse compte tenu de la situation sportive des Verts, qui peinent à se relancer dans la lutte pour retrouver la Ligue 1. Et un projet a récemment fait parler.

Le projet Panthère Noire relancée par le père d'Alexander-Arnold ?

Il s'agit du projet Panthère Noire, du nom de la société française créée Paulo Tavares dans le but de s'offrir l'ASSE, révélé par L'EQUIPE . Un projet qui ne séduit pas la direction des Verts, mais selon les informations de Peuple-Vert, la situation n'est plus exactement la même. En effet, Paulo Tavares était prêt à céder 95% de son entreprise à un fonds d'investissement basé à Londres et géré par le père de Trent Alexander-Arnold, le défenseur de Liverpool.

Romeyer et Caïazzo ne sont pas chauds

Cependant, cela ne semble pas suffisant pour convaincre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de changer d'avis. Les deux co-propriétaires de l'ASSE n'ont jamais été particulièrement séduit par le projet de Paulo Tavares qui avait été incité à vendre une partie de Panthère Noire par KPMG dont le mandat pour la vente du club a pris en fin à l'issue de l'année 2023.