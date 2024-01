L'ASSE condamnée, il empoche 850 000€

Thibault Morlain

Licencié par l'ASSE en janvier 2021, Stéphane Ruffier avait décidé de régler ses comptes avec les Verts devant la justice. L'ancien Stéphanois contestait son licenciement pour faute grave et réclamait pas moins de 7M€ à son ancien club. Ce lundi, le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne a rendu son verdict à propos de ce conflit entre Ruffier et l'ASSE.

Entre l'ASSE et Stéphane Ruffier, ça s'est terminé sur un point noir. En effet, un conflit a éclaté entre les deux parties et l'ancien gardien a été licencié pour faute grave. Ce que conteste le principal intéressé. Ruffier a alors saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne, réclamant par la même occasion pas moins de 7M€ en guise de réparations.

L'ASSE condamnée

Que le rapporte l' AFP ce lundi, le verdict a été rendu. La rupture du contrat de travail pour « faute grave » de l'ancien gardien de l'ASSE a alors été jugée non-fondée. Le club stéphanois a été condamné à verser à Ruffier... 850 000€ de dédommagements. Bien loin des 7M€ réclamés initialement.

« Une très bonne décision » pour le clan Ruffier