Mercato - PSG : Mbappé fait une annonce sur son avenir à Paris

Et c’est reparti pour un tour dans le feuilleton Kylian Mbappé, de par sa fin de contrat au PSG en juin prochain. Le Real Madrid se préparerait à l’accueillir en coulisses, et même son de cloche pour les cadors anglais. Invité à s’exprimer sur son avenir par Élmise Lucet, Mbappé est sorti des cordes.

Kylian Mbappé va boucler sa septième saison au Paris Saint-Germain. Et une fois n’est pas coutume, le feuilleton entourant son avenir risque de faire couler beaucoup d’encre dans la presse. Son contrat expirera le 30 juin prochain et son nom est lié au Real Madrid, à Liverpool, Manchester United et bien évidemment le PSG pour une éventuelle prolongation.

Elise Lucet : «Si je fais la même interview dans un an, je la fais où ? À Paris, à Madrid, à Manchester ?»

Dans le cadre de l’émission Envoyé Spécial de France 2, la journaliste Élise Lucet a tenté de lui tirer les vers du nez, en vain. Communicant habile, Kylian Mbappé a trouvé la parade adéquate à la question suivante d’Elise Lucet : « Si je fais la même interview dans un an, je la fais où ? À Paris, à Madrid, à Manchester ? ».

Kylian Mbappé : «Ah bah ici, ce sera très bien»