Polémique au PSG, Neymar sanctionné ?

Jean de Teyssière

Le PSG s'est mis dans de beaux draps avec le transfert de Neymar. Arrivé à l'été 2017 contre la somme de 222M€, un record dans l'histoire du football, des doutes existent quant à la légalité du transfert. 222M€, c'était le montant de la clause libératoire du Brésilien sauf que cette disposition n'existe pas dans le droit français. Une enquête autour d'une fraude est en cours et si elle est avérée, Neymar pourrait se voir imposer un redressement fiscal.

La situation autour du transfert de Neymar fait couler beaucoup d'encre. En 2017, le PSG sent qu'un gros coup peut être frappé en délogeant la pépite brésilienne du FC Barcelone, qui leur a fait tant de mal quelques mois auparavant en Ligue des Champions (4-0, 1-6) : Neymar. Le Brésilien dispose d'une clause libératoire de 222M€ et le PSG veut à tout prix réussir à faire sauter cette clause. Quitte à demander de l'aide au Ministère de l'Économie et des Finances, ce qui est légal. Sauf que ses discussions auraient rapidement tourné aux conseils de la part de Bercy, ce qui est illégal. Avec en jeu : trouver la formule fiscale idéale pour ce transfert.

Une perquisition a eu lieu au Ministère de l'Économie et des Finances

Ce lundi, une perquisition a été menée à Bercy, siège du Ministère de l'Économie et des Finances, dans le cadre d'une enquête autour du transfert de Neymar et des faveurs fiscales qui auraient été accordées au PSG. Tout débute en septembre 2022, lors que l'ancien directeur de la communication du PSG, Jean-Martial Ribes fait l'objet d'une instruction concernant du « trafic d'influence. » La question du transfert de Neymar arrive vite sur la table des enquêteurs puisqu'après saisie de son téléphone portable, des discussions avec l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Renson sont trouvées. Il est alors question de trouver le meilleur arrangement possible pour réaliser le transfert de Neymar en 2017. Comme rappelé par Le Parisien, le but était que ce transfert ne soit « pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale française et ne supporte pas l’impôt sur le revenu. »

Neymar bientôt en redressement fiscal ?