Mercato - OM : «C'est impossible», un transfert fait craquer Gattuso

L'OM avait entamé son mercato dans l'idée de recruter un latéral gauche, mais il en faudra finalement deux. La raison ? Le départ inattendu de Renan Lodi, seul spécialiste du poste et titulaire indiscutable depuis son arrivée à Marseille l'été dernier. Le Brésilien a rejoint Al-Hilal. Un départ que regrette Gennaro Gattuso qui se sent totalement impuissant face à cette situation.

Cet hiver, l'OM espérait se renforcer, mais a finalement perdu un titulaire indiscutable. En effet, seulement six mois après sa signature, Renan Lodi a quitté le club phocéen afin de s'engager avec Al-Hilal. Un départ qui attriste Gennaro Gattuso qui aurait pouvoir inverser la tendance.

Gattuso regrette le départ de Lodi

« Quand on a joueur, à qui il est proposé trois fois plus d'argent, c'est dur de le retenir. J'ai un grand respect pour Renan Lodi, j'avais une très bonne relation avec lui. On ne peut pas tout contrôler. Mais quand le joueur veut partir, c'est au club de trouver la solution », regrette l'entraîneur de l'OM avant de poursuivre.

«Je vous le dis honnêtement, le président ne voulait pas vendre le joueur»