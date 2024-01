Mercato - OM : Gattuso s’énerve après un transfert !

Jean de Teyssière

La dure loi du mercato est parfois difficile à digérer pour les clubs. Renan Lodi, recruté cet été par l'OM en provenance de l'Atlético de Madrid a déjà quitté le club phocéen, pour signer à Al-Hilal. Arrivé contre la somme de 18M€, l'international brésilien a été vendu 23M€ par l'OM. Un départ qui n'a pas du tout plu à Gennaro Gattuso, l'entraîneur phocéen.

Mercredi, le club marseillais officialisait le départ de son latéral gauche, Renan Lodi. Le Brésilien s'est engagé pour trois ans et demi avec Al-Hilal, en Arabie saoudite, soit jusqu'en juin 2028. Une sacrée perte pour l'OM puisque l'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid était un titulaire indiscutable et Gennaro Gattuso comptait sur lui.

«C'est difficile de garder un joueur à qui on propose le triple de son salaire»

Opposés au Stade rennais en seizièmes de finale de la Coupe de France, les hommes de Gennaro Gattuso arriveront amputé de l'un des titulaires d'équipe. Renan Lodi a quitté l'OM cette semaine pour rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal et Gennaro Gattuso semblait impuissant et résigné, lors de sa conférence de presse d'avant-match : « Le départ de Lodi ? C'est impossible que ce mercato dure 30 jours. C'est difficile de garder un joueur à qui on propose le triple de son salaire, le président ne voulait pas le vendre. »

𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐝𝐢 💪Notre latéral gauche 🇧🇷 quitte le club pour Al-Hilal en Saudi Pro League 🤝 pic.twitter.com/ItTJ9lpcYX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2024

«Cela me fait de la peine mais c'est la réalité du mercato»