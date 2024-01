Mercato - OM : Il attend l’appel de Longoria pour un transfert «exceptionnel» !

Thomas Bourseau

Florian Thauvin ne s’en est pas caché : il a signé à l’Udinese parce qu’il n’avait tout simplement pas été contacté par un club français à son départ des Tigres de Monterrey. Mais si l’OM venait à s’intéresser à son rapatriement, il irait les yeux fermés. Explications.

L’Olympique de Marseille pourrait à nouveau accueillir Florian Thauvin, passé par le club phocéen entre 2013 et 2015 ainsi que 2016 à 2021. Si et seulement si, telle était la volonté de Pablo Longoria et de Gennaro Gattuso.

«Tout le monde connaît mon attachement à l’OM»

Contractuellement lié à l’Udinese jusqu’en juin 2025, Florian Thauvin s’est confié au média Carré et n’a pas caché attendre un appel du président de l’OM : Pablo Longoria, dans l’optique d’un potentiel retour au bercail pour le champion du monde. « Je pense que tout le monde connaît mon attachement à l’OM et ce que ça représente pour moi. J’y ai passé des années fantastiques. Ça ne dépend pas que de moi non plus. L’entraîneur a des volontés, le président a des volontés ».

«Faire «The Last Dance» à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel»