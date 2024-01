Mercato - OM : Il sort du silence après avoir claqué la porte

Thibault Morlain

Renan Lodi ne sera finalement resté qu’une moitié de saison à l’OM. Arrivé durant le dernier mercato estival, le Brésilien a déjà quitté le club phocéen. En effet, en ce mercato hivernal, Lodi a pris la direction de l’Arabie Saoudite, s’engageant pour 3 ans et demi avec Al-Hilal. Et le principal intéressé est très heureux de ce nouveau défi qui se présente à lui.

L’OM est actif dans les deux sens sur ce mercato hivernal. Alors que le club phocéen a renforcé le groupe de Gennaro Gattuso, il y aussi de mouvement dans le sens des départs. Ce n’était clairement pas prévu en ce mois de janvier, mais Renan Lodi a fait ses valises. Arrivé pourtant durant l’été, le Brésilien a été vendu au club saoudien d’Al-Hilal.

« Très heureux et fier »

Sur Instagram , Renan Lodi a livré quelques mots suite à sa signature à Al-Hilal. L’ex-joueur de l’OM a alors fait part de sa joie de rejoindre le club saoudien : « Je suis très heureux et fier d’être un membre de cette famille gagnante. Al-Hilal est l’un des plus grands clubs dans le club. J’ai hâte d’être là avec l’équipe et les fans ».

