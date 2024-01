Mercato - OM : Sans réponse, un champion du monde attend son transfert !

Thomas Bourseau

Florian Thauvin évolue aujourd’hui à l’Udinese. Néanmoins, comme il l’avait déjà fait savoir à la fin de l’année 2023, un retour à l’OM ne se refuserait pas. Resté sans réponse, Thauvin a directement interpellé Pablo Longoria pour un éventuel transfert à l’Olympique de Marseille.

Jamais deux sans trois ? À ce jour, Florian Thauvin compte deux passages à l'OM en tant que joueur. Une brève pause est à signaler avec Newcastle entre les deux expériences et depuis 2021, le champion du monde tricolore est à nouveau éloigné de la cité phocéenne. De quoi lui redonner des idées d'antan : un rapatriement à l'Olympique de Marseille.

Un retour à l’OM, Florian Thauvin dit oui !

« La Ligue 1 ? C’est un championnat dans lequel j’ai performé. Donc bien évidemment, j’aimerais retourner en Ligue 1. Mais si ça doit passer par un autre championnat, je ferai ce qu’il faut pour revenir au top. Je pense que tout le monde connaît mon attachement à l’OM et ce que ça représente pour moi. J’y ai passé des années fantastiques. Ça ne dépend pas que de moi non plus. L’entraîneur a des volontés, le président a des volontés ». a confié Thauvin pour le média Carré .

Mercato - OM : Il quitte Marseille et plombe un gros transfert de Longoria https://t.co/xM26i8RKq5 pic.twitter.com/F7Pglw5COH — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

«Bien évidemment que si un jour, ça doit passer par l’OM, ce serait avec grand plaisir»

Mais ce n'est pas tout. L'ex-ailier de l'OM se verrait bien faire une Last Dance à Marseille pour ponctuer sa carrière. « Et c’est vrai que faire « The Last Dance » comme on dit à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel, mais c’est bien plus compliqué que ça et aujourd’hui, je pense vraiment à me concentrer sur moi, à revenir à mon meilleur niveau. Je pense à ma carrière. Et bien évidemment que si un jour, ça doit passer par l’OM, ce serait avec grand plaisir ».

«Quand tu es supporter de l’OM, t’as envie d’enfiler le maillot et d’aller les aider»