Mercato - OM : Les conditions à remplir pour cette signature à Marseille

Thibault Morlain

Ne voulant pas perdre à nouveau un joueur librement, l’OM travaille depuis plusieurs mois maintenant sur la prolongation de Pape Gueye. Le Sénégalais est en fin de contrat, mais pour le moment, il n’a toujours pas répondu aux propositions de Pablo Longoria. Et pour cause, Gueye aurait certaines conditions avant de signer avec l’OM.

Florian Thauvin, Boubacar Kamara… L’OM a été traumatisé par ces joueurs partis librement. Et cela pourrait se répéter. En effet, Pape Gueye est aujourd’hui en fin de contrat à Marseille et si le club phocéen veut prolonger l’international sénégalais, une signature est encore loin.

Mercato - OM : Le clan Mandanda règle ses comptes avec Marseille https://t.co/2LWV9TAYYh pic.twitter.com/cQKSt3IvJW — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

La CAN en priorité ?

Ce dimanche, Téléfoot a fait un point sur le dossier Pape Gueye. Ayant reçu deux offres de prolongation de la part de l’OM, l’ancien joueur du Havre n’a toujours pas répondu. Et pour cause… Gueye veut se concentrer sur la CAN avec le Sénégal et ne prendra aucune décision avant la fin de la compétition.

Gueye veut être fixé sur son sort à l’OM