Mercato - OM : Benatia boucle un nouveau renfort

Hugo Chirossel

S’il a annoncé samedi l’arrivée de sa troisième recrue lors de ce mercato hivernal en la personne de Faris Moumbagna, l’OM continue dans le même temps de se renforcer en interne. En ce sens, Mehdi Benatia a été nommé conseiller sportif en novembre dernier et il travaillera avec Ali Zarrak, qui a intégré la cellule de recrutement.

Après Jean Onana et Ulisses Garcia, l’OM a officialisé samedi le transfert de Faris Moumbagna. Ce dernier arrive en provenance du FK Bodø/Glimt et s’est engagé pour quatre ans et demi à Marseille, qui a dépensé 8M€ pour s’attacher ses services.

OM : Il vole au secours d’Aubameyang https://t.co/iUfphmO5lb pic.twitter.com/rsQPQk9myn — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Ça bouge en interne à l’OM

Si l’OM s’active sur le marché des transferts, il y a également du mouvement en interne. En raison de la réorganisation de l’organigramme, Marseille s’est récemment attaché les services de Mehdi Benatia. L’ancien défenseur central a été nommé conseiller sportif et est donc très impliqué sur le mercato du club.

Zarrak intègre la cellule de recrutement