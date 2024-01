Mercato - OM : Transfert historique à Marseille, Benatia intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis sa signature à l'OM il y a un an, Vitinha n'a jamais justifié les 32M€ investis par le club phocéen pour son transfert. Devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, le Portugais est toutefois sur le départ compte tenu de son rendement insuffisant. Et c'est Medhi Benatia, nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria, qui aurait initié ce processus.

Un an après le transfert record de Vitinha, recruté pour 32M€, bonus compris, le bilan est très décevant. A tel point qu'un départ cet hiver est même évoqué. Et selon Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , Medhi Benatia, nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria, serait d'ailleurs à l'origine de ce retournement de situation.

Benatia-Longoria, un duo bien rodé ?

« Qui gère le mercato ? Les deux. Il y a une bonne entente. C’est vrai que Benatia a joué un grand rôle dans l’arrivée de Faris Moumbagna. Mais il y a une bonne connexion entre les deux hommes », explique le journaliste au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

Benatia pousse pour la vente de Vitinha