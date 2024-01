Mercato - OM : Une fortune est annoncée avec ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel, Renan Lodi n'est plus un joueur de l'OM et a rejoint l'écurie saoudienne d'Al-Hilal ces derniers jours pour 23M€. Un choix surprenant sur le papier pour le latéral gauche brésilien qui avait rejoint la Ligue 1 il y a six mois, mais Gennaro Gattuso confirme que Lodi va toucher le jackpot au sein de sa nouvelle équipe.

Renan Lodi (25 ans) et l'OM, c'est déjà terminé ! Recruté en provenance de l'Atlético de Madrid l'été dernier et titulaire indiscutable pendant six mois, faute de réelle concurrence, le latéral gauche brésilien a finalement opté pour un nouveau choix de carrière du côté d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Le transfert de 23M€ a été officialisé cette semaine par l'OM, et Gennaro Gattuso n'a pas hésité à réagir sèchement au départ de Lodi.

« 3 fois plus que ce qu'il gagne à l'OM »

Interrogé en conférence de presse vendredi, l'entraîneur de l'OM s'est agacé sur cette vente, qui était inéluctable vu la fortune proposée à Lodi en terme de salaire : « Je pense que ce n'est pas normal que le mercato hivernal dure 30 jours. C'est très long. Après, quand on a un joueur à qui on propose 3 fois plus d'argent que ce qu'il prend ici, c'est dur de le retenir. Moi j'ai un grand respect pour Renan Lodi. J'avais une très bonne relation avec lui. Mais voilà, on ne peut pas tout contrôler quand on lui propose 3 fois plus que ce qu'il gagne à l'heure actuelle, qu'il veut partir, c'est au club de trouver la solution », explique Gattuso.

« Le président ne voulait pas le vendre »