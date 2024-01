Mercato - OM : Un transfert plombé par la CAN ?

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison, Pape Gueye est sur le marché comme l'a annoncé Pablo Longoria durant la conférence de presse de présentation de Jean Onana. Mais le transfert du Sénégalais est mal embarqué car il ne souhaiterait pas régler son avenir durant la CAN et les Lions de la Téranga sont promis à un long parcours.

Suspendu 4 mois, Pape Gueye a rongé son frein durant la première partie de saison. Le milieu de terrain a retrouvé les terrains et la forme puisqu'il brille actuellement avec le Sénégal à la CAN. Favoris à leur propre succession, les Lions de la Téranga sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Et cela ne fait pas les affaires de Pablo Longoria.

Mercato - OM : Fake news pour ce transfert ? https://t.co/Z2kyLtZIbF pic.twitter.com/lhK26hnYDO — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Gueye est à vendre

N'ayant toujours pas trouvé d'accord avec Pape Gueye à six mois de la fin de son contrat, le président de l'OM a mis son joueur sur le marché. « On a proposé des prolongations cette saison, notamment en décembre. Le joueur n’a pas donné suite. À six mois de la fin du contrat, c’est bien sûr une possibilité qu’il y ait un départ lors de ce mercato d’hiver. Le joueur est sur le marché, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties », avait avoué Pablo Longoria en conférence de presse. Mais la CAN va contrarier ses plans.

Pas de décision avant la fin de la CAN