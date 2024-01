Mercato - OM : Un proche de Galtier annonce du lourd pour cette recrue

Hugo Chirossel

Six mois après son départ du RC Lens et une expérience délicate du côté de Besiktas, Jean Onana a fait son retour en Ligue 1 il y a quelques jours, où il évolue désormais sous les couleurs de l’OM. Un joueur que connaît bien Jorge Maciel, qui l’a côtoyé au LOSC. L’ancien adjoint de Christophe Galtier estime que le milieu de terrain de 24 ans peut apporter à Marseille, même s’il ne le voit pas devenir un titulaire indiscutable.

À 24 ans, Jean Onana découvre déjà son quatrième club de Ligue 1. Après six mois compliqués passés à Besiktas, l’international camerounais (10 sélections) a fait son retour dans le championnat de France cet hiver, où il a été prêté avec option d’achat à l’OM, lui qui était déjà passé par le LOSC, Bordeaux et le RC Lens la saison dernière.

OM : «On part à la guerre», un joueur de Gattuso se lâche ! https://t.co/HmvZOtODsw pic.twitter.com/cD6qS6SZDq — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

« Il était impressionnant et il était travailleur »

« Je l'avais connu au Portugal, où il jouait avec les jeunes de Leixoes. Il était déjà très bon. Il venait jouer pour la réserve mais il s'entraînait souvent avec nous », a confié Jorge Maciel à L'Équipe , qui a connu Jean Onana au LOSC lorsqu’il était adjoint de Christophe Galtier. « Il était très mûr, c'était physiquement un adulte, le même qu'aujourd'hui. Au niveau de l'impact, il n'y avait aucune différence avec les pros, il était impressionnant et il était travailleur, ce qui a facilité son intégration . ».

« Il peut être très intéressant à l'OM »