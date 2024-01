Mercato - OM : Il fixe ses conditions pour signer à Marseille

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs semaines, l’OM tente en vain de prolonger le contrat de Pape Gueye, qui arrive à son terme à la fin de la saison. En ce sens, les dirigeants marseillais ont déjà fait deux propositions à l’international sénégalais, sans pour autant avoir de réponse. Le milieu de 24 ans veut attendre la fin de la CAN avant de prendre une décision et souhaite également s’entretenir avec Gennaro Gattuso.

Comme Florian Thauvin et Boubacar Kamara avant lui, Pape Gueye pourrait lui aussi quitter l’OM libre comme l’air. Le milieu de terrain âgé de 24 ans, arrivé il y a maintenant trois ans et demi à Marseille, est sous contrat jusqu’en juin 2024 et n’a toujours pas prolongé.

L’OM a fait deux offres à Gueye

Ce n’est pas faute d’avoir essayé. En effet, l’OM a fait deux offres de prolongation à Pape Gueye, qui n’a pas donné suite. Une situation délicate d’autant plus que comme l’a plusieurs fois déclaré Pablo Longoria, il n’aime pas les joueurs en fin de contrat. Un départ lors de ce mercato hivernal est évoqué, ce qui ne semble pas convenir à l’international sénégalais (17 sélections).

Pas de décision avant la fin de la CAN