Mercato - OM : Le projet de Longoria remis en question

Arnaud De Kanel

Pas réputé pour être un club stable, l'OM ne déroge pas à la règle depuis l'arrivée de Pablo Longoria, bien au contraire. Le président du club phocéen multiplie les transferts et les joueurs ne sont que de passage, comme les coachs. Loïc Rémy n'est pas un adepte de ce type de projet.

L'OM est loin de ses objectifs fixés en début de saison et le projet de Pablo Longoria montre ses limites. En accumulant les transferts, le dirigeant espagnol ne permet pas de gagner en stabilité, un facteur clé dans la réussite d'un club. Loïc Rémy se pose de plus en plus de questions sur la méthode du président de l'OM.

Rémy «partisan de la stabilité»

« Je suis partisan de la stabilité. Je m’inspire de ce qu’il y a de mieux, comme Manchester City qui ne change pas forcément d’effectif d’une année sur l’autre, mais y apporte juste de la valeur ajoutée chaque saison », a confié Loïc Rémy dans un entretien accordé à La Provence , avant de poursuivre.

«Je ne sais pas si c’est judicieux»