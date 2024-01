Mercato - OM : Une mission «impossible» confiée à Longoria ?

Thibault Morlain

Cela fait maintenant un an que Viitnha a posé ses valises à l’OM. Recruté pour 32M€, le Portugais, devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen, n’a cessé de décevoir. Et du côté de Marseille, on en aurait visiblement assez. En ce mercato hivernal, l’OM serait disposé à se séparer de Vitinha, mais le véritable défi pour Pablo Longoria sera de trouver preneur.

Après Renan Lodi, d’autres départs sont attendus à l’OM d’ici la fin du mois de janvier. Et Vitinha pourrait bien être l’un d’eux. Recruté en janvier 2023 par le club phocéen, le Portugais, acheté pour 32M€, n’a jamais réellement trouvé sa place à Marseille. Il était pourtant très attendu avec son statut de joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Vitinha s’avère donc être un flop et le divorce pourrait être prononcé cet hiver puisque Pablo Longoria voudrait s’en séparer.

Mercato - OM : Benatia tente un nouveau coup en Ligue 1 https://t.co/GdPBNzvufZ pic.twitter.com/mU6KAElM7l — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

« L’OM a raison de tourner la page »

Pour Jérôme Rothen, l’OM a totalement raison de vouloir se séparer de Vitinha. Le Portugais n’étant pas au niveau, il faut passer à autre chose comme il l’a expliqué à RMC : « Je pense que l’OM a raison de tourner la page. Pour moi c’est une erreur de casting, une grosse erreur de casting. C’est le plus gros transfert de l’histoire du club. Je trouve ça quand même bizarre que l’OM se soit trompé comme ça. Après, quand tu prends un jeune joueur, t’attends qu’il progresse et t’as envie de le faire progresser. Peut-être que l’instabilité à Marseille lui a desservi à Vitinha. Mais je pense qu’il n’a surtout pas les capacités pour s’imposer à Marseille. C’est trop tendre sur plein de choses. Je trouve que techniquement, il y a des gros doutes, il a de grosses lacunes, qui sont terribles. Il a peut-être pas assez bossé ».

« C’est impossible »