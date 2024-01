Mercato - OM : Un nouvel échec déjà programmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouveau latéral gauche qui compensera le départ de Renan Lodi pour concurrencer Ulisses Garcia, l'OM enchaîne les pistes... et les échecs. Pablo Longoria et Medhi Benatia ne désespèrent toutefois pas de trouver le profil idéal et auraient pris des renseignements auprès de Brest pour Bradley Locko. Mais là encore, ce dossier s'annonce compliqué.

D'ici la fin du mercato, l'objectif de l'OM sera de dénicher un nouveau latéral gauche. Il faut dire que c'était l'objectif prioritaire et l'arrivée d'Ulisses Garcia en provenance des Young Boys de Berne entre d'ailleurs dans cette stratégie. Néanmoins, l'international suisse ne sera pas le seul renfort à ce poste à débarquer à Marseille. Et pour cause, entre temps, Renan Lodi, le titulaire depuis le début de saison dans le couloir gauche, a été vendu à Al-Hilal pour un peu plus de 20M€. Par conséquent, l'OM cherche toujours un autre joueur à ce poste.

Locko préfère rester à Brest ?

Dans cette optique, l'OM multiplie les pistes et la dernière en date mène en Ligue 1. En effet, selon les informations de Ouest-France , le club phocéen aurait pris des renseignements sur Bradley Locko, qui a réalisé une excellente première partie de saison à Brest. Cependant, le média précise que cette piste a peu de chances d'aboutir compte tenu du fait que l'international Espoirs, recruté l'été dernier pour 500 000€, préfère terminer la saison avec l'actuel troisième de Ligue 1.

Un nouvel échec qui prend forme

Par conséquent, c'est probablement un nouvel échec qui prend forme dans ce dossier pour l'OM. Et pour cause, le club phocéen a enchainé les galères dans sa quête d'un latéral gauche. David Jurasek a ainsi un temps été ciblé par les Marseillais, mais le joueur de Benfica va être prêté à Hoffenheim. La piste menant à Josh Doig (Hellas Vérone) était très chaude, mais l'Ecossais va finalement rejoindre Sassuolo. Enfin, Adrien Truffert, priorité de Pablo Longoria, devrait être retenu par le Stade Rennais. Par conséquent, avec Bradley Locko, c'est un nouvel échec qui se dessine à l'OM.