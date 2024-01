Mercato - OM : Longoria peut boucler un gros coup grâce à la CAN

Arnaud De Kanel

L'OM brille à la CAN ! Les internationaux africains évoluant pour le club phocéen se montrent bien plus décisifs que depuis le début de la saison avec leurs sélections en Côte d'Ivoire. C'est notamment le cas d'Ismaïla Sarr, de nouveau décisif avec le Sénégal face au Cameroun vendredi. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria qui ne serait pas contre une vente de son ailier dont la cote risque de grimper en flèche grâce à ses récentes performances.

En difficulté avec l'OM, certains internationaux africains appelés pour disputer la CAN retrouvent le sourire avec leur pays. Au Sénégal, Pape Gueye, Iliman Ndiaye mais également Ismaïla Sarr mettent leurs qualités en évidence.

Sarr buteur, passeur et homme du match !

Auteur d'une passe décisive lors du premier match du Sénégal contre la Gambie, Ismaïla Sarr a encore frappé vendredi dans le choc face au Cameroun. L'ailier a ouvert le score avant d'adresser une passe décisive sur le second but inscrit par Habib Diallo. L'attaquant de l'OM a logiquement été élu homme du match et il confirme sa bonne forme avec les Lions de la Téranga , qualifiés pour les huitièmes de finale avant même la dernière journée de ce groupe C.

Vers une grosse vente pour l'OM ?

Les performances d'Ismaïla Sarr n'échappent à personne du côté de Marseille où certains supporters espèrent retrouver leur ailier dans la même forme une fois la CAN terminée. Pablo Longoria lui, doit également se frotter les mains. En effet, le président de l'OM serait ouvert à l'idée de vendre son joueur avant la fin du mercato hivernal. Il pourra facilement faire monter les enchères en vantant les dernières sorties de son ailier avec sa sélection à la CAN. Cette compétition peut donc lui permettre de vendre Sarr à un prix bien plus élevé qu'attendu. Reste à voir si le président de l'OM changera d'avis et s'il acceptera de lui donner six mois supplémentaires dans la cité phocéenne pour montrer l'étendue de son talent.