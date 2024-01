Mercato - OM : Longoria valide un retour improbable à Marseille

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal est entré dans sa dernière ligne droite et fermera ses portes le 31 janvier au soir. Pour le moment tenu en échec dans le dossier Saïd Benrahma, Pablo Longoria a validé le retour de deux anciens joueurs de l’OM pour le bien de la réserve. De quoi faire le bonheur de Kassim Abdallah, l’un des deux heureux élus.

L’OM est particulièrement actif sur le mercato hivernal. Jean Onana et Ulisses Garcia ont officiellement intégré l’effectif de Gennaro Gattuso. Pour ce qui est de Faris Moumbagna, tout serait déjà bouclé. En parallèle, le président Pablo Longoria enchaîne les dossiers et notamment pour le recrutement d’un latéral gauche, mais pas seulement.

L’OM recalé pour Benrahma !

En effet, le projet hivernal de Pablo Longoria au niveau du marché des transferts semble inclure Saïd Benrahma (28 ans). Pour le milieu offensif et ailier de West Ham, l’OM a dégainé une offre, repoussée par les Hammers comme confié par l’entraîneur David Moyes. « Il est vrai que Marseille a fait une offre de prêt. Je n’étais pas au courant après le match (de Bristol City, ndlr). Pour autant que je sache, l’offre a été rejetée. Nous avons probablement besoin de vendre pour faire venir d’autres joueurs. Si c’est le cas, nous sommes probablement d’humeur à vendre plutôt qu’à prêter ». Le feuilleton Benrahma risque d’animer considérablement la fin de mercato de l’Olympique de Marseille.

Abdallah de retour à l’OM pour la réserve, avec Sparagna

En attendant de connaître le dénouement du dossier Saïd Benrahma à Marseille, Pablo Longoria a validé divers retours à l’OM. C’est entre autres le cas de Kassim Abdallah. Passé par l’Olympique de Marseille entre 2012 et 2014, l’international comorien aurait reçu le feu vert de l’OM pour son retour, mais il évoluera dans l’équipe réserve. Et il n’est pas le seul. Stéphane Sparagna qui avait été lancé dans le grand bain par Marcelo Bielsa, avait quitté l’OM en 2017. Comme Abdallah, le défenseur renforcera les rangs de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille.

«Si je dois aller faire quelque chose de plus en haut, je me donne le droit d'y croire»

Pour La Provence, Stéphane Sparagna a récemment fait part de ses objectifs à l’OM. « L'objectif est de maintenir la réserve et, après, si je dois aller faire quelque chose de plus en haut, je me donne le droit d'y croire. Le football, ça va très vite en haut comme en bas. J'ai tout connu dans ma carrière, donc je vais me donner à fond, avec sérieux, comme je l'ai toujours fait, et puis on verra ce qu'il se passe. Le fait de revenir à l'OM, c'est quand même exceptionnel. Si on m'avait dit ça en début de saison, je ne l'aurais pas cru »