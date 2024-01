Mercato - OM : Un nouveau joueur a déjà signé !

Jean de Teyssière

L'OM va enregistrer une nouvelle recrue ! Après les arrivées de Jean Onana et Ulisses Garcia, le jeune attaquant camerounais, Faris Moumbagna aurait signé son contrat avec l'OM ce vendredi. L'ancien buteur du FK Bodø/Glimt en Norvège arrive donc pour garnir les rangs phocéens en attaque.

L'OM a signé sa troisième recrue ! Très actif sur le mercato, l'OM a bien réagi après la perte de Renan Lodi en réussissant un pari sur l'avenir avec la venue du jeune attaquant de 23 ans : Faris Moumbagna. Celui qui dispute actuellement la CAN avec le Cameroun devrait donc rejoindre l'OM cet hiver.

Moumbagna arrive à l'OM contre 8M€

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'avant-centre camerounais Faris Moumbagna serait déjà un joueur de l'OM. Le club phocéen aurait déboursé 8M€ pour s'offrir les services de Moumbagna. A 23 ans, le transfuge du FK Bodø/Glimt en Norvège va donc découvrir la Ligue 1.

Mercato - OM : Un nouvel échec se confirme https://t.co/kVyV8y7UZb pic.twitter.com/Z1RXmw7Sy8 — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Contrat signé vendredi !