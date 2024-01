Mercato - OM : Un nouvel échec se confirme

Hugo Chirossel

Bien qu’Ulisses Garcia soit arrivé en provenance des Young Boys de Berne, l’OM poursuit sa quête d’un latéral gauche avec pour objectif de pallier le départ de Renan Lodi à Al-Hilal. Dans cette optique, les dirigeants marseillais ont pris des renseignements à propos de plusieurs joueurs, et notamment de Bradley Locko, mais un départ de Brest ne semble clairement pas à l’ordre du jour.

Un des objectifs de l’OM en cette période de mercato hivernal était de recruter un latéral gauche afin de suppléer le seul spécialiste du poste, Renan Lodi. En ce sens, le club marseillais s’est attaché les services d’Ulisses Garcia. L’international suisse (7 sélections) s’est engagé pour quatre ans et demi à l’OM, qui a dépensé environ 3M€ pour s’attacher ses services. Sauf que dans le même temps, Renan Lodi est parti à Al-Hilal et Marseille cherche donc un deuxième joueur à ce poste.

L’OM s’est renseigné sur Locko

Plusieurs joueurs ont été annoncés dans le viseur de l’OM, notamment Nuno Tavares et Quentin Merlin, même si la priorité semble être Adrien Truffert, un dossier dans lequel il va falloir convaincre le Stade Rennais, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026, de s’en séparer. Pour trouver son nouveau latéral gauche, l’OM a également pris des renseignements à propos de Bradley Locko. Mais comme indiqué par Ouest-France , un départ de l’international espoir français (1 sélection) n’est pas à l'ordre du jour.

Locko parti pour rester à Brest