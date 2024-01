Mercato - OM : Transfert avec l’Arabie Saoudite, il annonce catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’OM comptait se renforcer, mais a finalement cédé l’un des ses joueurs clés. En effet, le club phocéen n’a pas pu résister à l’offre d’Al-Hilal qui a offert plus de 20M€ pour recruter Renan Lodi. Une tendance qui reflète globalement la situation des clubs français et qui fait craindre le pire à Kevin Diaz.

Alors que l’OM comptait profiter du mercato d’hiver pour se renforcer, le club phocéen a perdu un titulaire indiscutable à savoir Renan Lodi. Il faut dire que les Marseillais ne pouvaient pas refuser les 20M€ offerts par Al-Hilal pour le Brésilien qui touchera trois fois plus en Arabie Saoudite comme l’a récemment souligné Gennaro Gattuso, impuissant face au départ de son joueur. Une situation qui inquiète Kevin Diaz, consultant pour RMC .



«L’OM n’est plus capable d’acheter des joueurs dans la fleur de l’âge»

« Si l’on enlève le Paris-Saint Germain qui n’est pas un club français avec un modèle économique comme les autres, les clubs français sont déclassés. C’est la conséquence de vendre sans acheter. Les clubs français ne savent pas gérer leurs budgets. Ils donnent beaucoup trop alors qu’ils reçoivent très peu. Les droits TV risquent encore de diminuer. On se bat depuis plusieurs saisons avec les Pays-Bas pour la cinquième place du classement UEFA. Aujourd’hui, il y a 100 millions de droits TV pour l’ensemble du championnat néerlandais. Les clubs de Ligue 1 et l’OM en particulier n’est plus capable d’acheter des joueurs dans la fleur de l’âge », explique-t-il au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«L’OM est un club de seconde zone européen»