Mercato - OM : Le verdict est tombé, c’est la douche froide à Marseille !

Thomas Bourseau

On prend les mêmes et on recommence. En plus des échecs avec Josh Doig et David Jurasek, il semblerait que Pablo Longoria soit en passe de se rater une nouvelle fois pour un latéral gauche cet hiver : Quentin Merlin. Le défenseur du FC Nantes ne bénéficierait absolument pas d’un bon de sortie.

Quentin Merlin est un joueur de 21 ans plutôt polyvalent. Capable de jouer latéral comme ailier gauche, le défenseur du FC Nantes aurait donné son aval à l’OM pour rejoindre le club phocéen d’après Foot Mercato , en quête d’un arrière latéral gauche titulaire depuis le début du mercato hivernal et d’autant plus depuis le transfert de Renan Lodi à Al-Hilal.

Pas d’offre dégainée par l’OM pour Merlin ?

Pour autant, il semblerait que ledit terrain d’entente contractuel trouvé entre l’OM et le clan Quentin Merlin ne devrait absolument pas déboucher pour le moment sur arrivée de Merlin dans la cité phocéenne. Et pour cause, RMC Sport annonce ce lundi en fin d’après-midi, après être allé à la pêche aux renseignements auprès du FC Nantes, qu’aucune offre n’avait été reçue de la part de l’OM.

Nantes ne veut pas vendre Merlin à l’OM ou à quiconque

Pire, l’Olympique de Marseille, quoi que le club olympien puisse tenter avec Quentin Merlin, devrait se planter dans cette opération. La faute à la réticence du FC Nantes de céder son défenseur, le club n’étant pas vendeur et pas en quête de liquidités financières grâce à un éventuel transfert de Quentin Merlin à l’OM.