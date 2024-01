Zidane - OM : Du lourd est annoncé avec l’Arabie saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cousin du prince hériter Mohammed Ben Salmane, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a ouvert la porte à un rachat de l'OM. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir Thibaud Vézirian, journaliste très actif sur ce dossier. Selon lui, l'Arabie Saoudite ne laissera pas passer sa chance d'acquérir l'un des clubs les plus attractifs d'Europe.

Membre de la famille royale saoudienne, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a mis le feu à Marseille en ouvrant la porte à un rachat de l'OM. L'AS Monaco a aussi été cité comme une possibilité. « C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco. Ces équipes sont performantes » a confié ce prince saoudien lors d'un entretien accordé au média Le Carré . Malgré cette déclaration, les chances de voir l'Arabie Saoudite succéder à Dmitri Rybolovlev sur le Rocher sont minces selon Thibaud Vézirian.

Vente OM : Il annonce la fin d'un projet légendaire https://t.co/mq6CRpMVF9 pic.twitter.com/haFNIIdjEx — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

L'Arabie Saoudite ne rachètera pas l'ASM

« Quand je lis Monaco plus intéressant que Marseille, oui fiscalement et pour la tranquillité. Mais sinon non (…) A l’heure actuelle, il n’y aura pas de rachat de l’AS Monaco par l’Arabie Saoudite. RedBird, qui va céder Toulouse, jette un œil sur Monaco, tout comme d’autres fonds américains » a confié le journaliste sur Twitch. Selon lui, le rachat de l'OM pourrait permettre à l'Arabie Saoudite de s'implanter au sein de la cité phocéenne et de développer son activité. La possible arrivée de Zinédine Zidane pourrait être une motivation supplémentaire.

« Marseille est plus intéressant »