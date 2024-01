Vente OM : McCourt a tranché pour l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Monde a relancé le dossier lié à la vente de l'OM. A en croire le média, Frank McCourt voudrait vendre le club marseillais à l'un de ses compatriotes. Une information immédiatement démentie par Thibaud Vézirian. Selon le journaliste, le Bostonien serait en négociation avec l'Arabie Saoudite. Un accord pourrait être trouvé prochainement.

L'OM pourrait changer d'ère. En place depuis l'automne 2016, Frank McCourt serait ouvert à une vente du club. Selon Le Monde , le propriétaire du club marseillais souhaiterait passer la main à des compatriotes. A la manière de Toulouse, l'OM pourrait rester sous pavillon américain. Mais c'était sans compter sur Thibaud Vézirian, qui a immédiatement mis fin à cette rumeur. Selon ses informations, McCourt est bien sur le départ, mais il serait en discussion avec des investisseurs saoudiens.

McCourt négocierait avec des Saoudiens

« Vous devez savoir que ‘Le Monde’ n’a pas enquêté tous les jours sur ce sujet depuis 3 ans et demi, comme c’est mon cas. Donc, je peux vous le certifier, actuellement, non, McCourt n’a pas décidé de vendre à des compatriotes, puisqu’il est engagé dans des négociations, avec une officialisation en ligne de mire avec un consortium mené par les Saoudiens. Non, Frank McCourt ne veut pas vendre à des compatriotes » a confié le journaliste sur Twitch.

Un prince saoudien ouvre la porte