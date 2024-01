Vente OM : Qui va succéder à McCourt ?

La rédaction

Si Frank McCourt est l’actuel propriétaire de l’OM, cela fait un moment maintenant que l’on annonce la possibilité que le club phocéen change de pavillon. L’Américain va-t-il vendre son bien ? De nombreux démentis sont tombés, mais l’envie de vendre existerait bel et bien pour McCourt. Reste maintenant à trouver le bon repreneur, celui qui arrivera avec la bonne offre. Et à ce propos, il existerait différentes options.

Ayant racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt est aujourd’hui le patron sur la Canebière. Mais pour encore combien de temps ? Depuis de très longs mois maintenant, le feuilleton de la vente de l’OM ne cesse de revenir sur la table. Dernièrement, il est d’ailleurs de plus en plus expliqué que l’officialisation d’une cession serait imminente. Mais qui reprendra le flambeau à Marseille ?

Des Américains à la place de McCourt à l’OM ?

Et si un Américain en remplaçait un autre à l’OM ? Alors que Frank McCourt pourrait donc céder sa place de propriétaire du club phocéen, il a dernièrement été question d’un possible rachat par des investisseurs venus de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, Le Monde assurait : « À Marseille et à Toulouse, les propriétaires actuels, américains, s’activeraient pour céder leur place à des compatriotes. Le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’OM depuis 2016, est donné partant depuis des mois ».

« Ce seront les Saoudiens qui viendront »