Vente OM : Pour la première fois, un prince saoudien parle de l'OM

Ce n'est plus un secret pour personne, l'Arabie Saoudite lorgne sur l'OM et un grand projet de rachat du club phocéen est évoqué depuis maintenant plusieurs mois. À ce titre, le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a ouvert la porte à une éventuelle acquisition de l'OM, mais évoque également celle de l'un de ses concurrents directs en Ligue 1 : l'AS Monaco.

Propriétaire de l'OM depuis octobre 2016, Frank McCourt s'apprête-t-il à céder le club à des investisseurs en provenance d'Arabie Saoudite ? L'homme d'affaires américain n'a cesse de nié en bloc ces derniers mois la possibilité d'une vente de l'OM, et pourtant, le dossier semble concret en coulisses. L'Arabie Saoudite se présente comme un candidat particulièrement crédible avec ses moyens financiers colossaux, mais un autre pensionnaire de Ligue 1 pourrait finalement plomber l'OM et faire capoter ce grand projet de rachat.



L'Arabie Saoudite intéressée par l'OM... et l'AS Monaco !

Interrogé par Le Média Carré, le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud confirme la possibilité d'un rachat de l'OM, mais évoque également l'option AS Monaco qui semble beaucoup lui plaire : « C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco. Ces équipes sont performantes. Et peut-être, dans un second temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourraient devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe », explique-t-il.

« Racheter l'AS Monaco ? C’est possible »