Vente OM : La mèche est vendue pour l’Arabie Saoudite ?

Pierrick Levallet

À l'instar du PSG avec le Qatar, l'OM devrait passer sous pavillon saoudien très prochainement. L'Arabie Saoudite travaillerait sur le rachat du club phocéen depuis un certain temps maintenant. Thibaud Vézirian n'a d'ailleurs pas manqué de pointer du doigt un élément qui donnerait un gros indice sur la fin de cette affaire.

D’ici quelques jours, l’OM pourrait changer de propriétaire. À l’instar du PSG avec le Qatar, le club phocéen pourrait passer sous pavillon saoudien très prochainement. L'Arabie Saoudite négocierait depuis un certain temps maintenant pour le rachat de la formation marseillaise, qui appartient actuellement à Frank McCourt. Eid al-Mashal, journaliste pour le média saoudien Al-Yaum et membre de la Fédération saoudienne des médias sportifs, a notamment plus ou moins confirmé que la vente du club pourrait avoir lieu d’ici la fin de saison. Thibaud Vézirian, de son côté, n’a pas manqué de souligner un point intriguant dans cette affaire : le rôle du cabinet Deloitte dans l’audit de l’OM.

Vente OM : Un prince saoudien boucle un deal, la mèche est vendue ? https://t.co/UQRGG9f0ZD pic.twitter.com/57MmzIhreG — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Le cabinet Deloitte a un rôle dans l’audit de l’OM

« Pourquoi parlerait-on d’audit finale avant officialisation ? Le cabinet Deloitte ne travaille plus avec l’Olympique de Marseille, c’est le cabinet TGS, de mémoire, qui collabore avec l’OM. Donc, si Deloitte travaille sur ce dossier-là avec l’OM, c’est parce que ce serait la partie acheteuse qui les aurait missionnés » a d’abord expliqué le journaliste dans son émission Le Déj Foot .

«Tout cela ressemble à une mise en place d’avant cession»