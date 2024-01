OM : «Enervé et frustré», Gattuso balance

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer un Marcelino qui a claqué la porte de l’Olympique de Marseille après seulement sept matchs, Gennaro Gattuso va affronter l’AS Monaco au Vélodrome ce samedi. Une façon de boucler la boucle pour l’Italien, qui avait commencé son aventure marseillaise par cette affiche en septembre dernier (3-2).

Après l’élimination de la Coupe de France, l’OM doit se concentrer sur la Ligue 1 pour remonter au classement. Et cela va commencer dès ce samedi, avec le gros choc de la 19e journée face à l’AS Monaco, sur la pelouse du stade Vélodrome.

« Si je revois les images... »

Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso est revenu sur la première fois qu’il avait croisé la route de l’AS Monaco, le 30 septembre dernier. « C'était mon premier match, si je revois les images je suis encore énerve et frustré car on a pris trois buts sur des erreurs » a confié le coach de l’OM. « On aurait pu avoir plus de points. Ce serait trop facile de dire que c'est de la malchance. On aurait pu avoir plus de points au classement ».

« C'est une équipe qui peut faire mal devant, ils sont très forts dans les 20 derniers mètres »