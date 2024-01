OM : Gattuso lance un appel aux Marseillais !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce jeudi, Gennaro Gattuso a tenu à lancer un message aux supporters de l’Olympique de Marseille, qu’il retrouvera ce samedi au stade Vélodrome pour le choc de la 19e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco. L’objectif est clairement de se relancer après l’amère élimination au 6e tour de la Coupe de France, face au Stade Rennais.

La saison marseillaise est chaotique et le temps ne semble pas calmer les choses. Car le récent revers en Coupe de France a rallumé les braises de la révolte, avec l’OM qui est actuellement 7e de Ligue 1, avec un retard à rattraper pour rentrer dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Mercato : L'OM confirme un transfert imminent avec le FC Nantes https://t.co/7Ee1PnKTfp pic.twitter.com/o8tFzAMZM1 — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

« S'il faut qu'on soit sifflés, qu'on le soit mais à la 95e minute »

Cela commencera par une grande prestation face à l’AS Monaco, avec Gennaro Gattuso qui a souhaité passer un message aux supporters lors de la conférence de presse de ce jeudi. « Samedi, j'appelle à l'aide du Vélodrome. S'il faut qu'on soit sifflés, qu'on le soit mais à la 95e minute. J'espère que le stade va nous pousser pendant tout le match » a expliqué le coach marseillais.

« J'essaierai d'avoir la meilleure équipe sur le terrain »