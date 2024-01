OM : Échec et mat pour Gattuso, le vestiaire se lâche

Thomas Bourseau

Gennaro Gattuso aurait pu être l’entraîneur qui allait mettre un terme à la disette de l’OM au niveau des trophées. Néanmoins, l’élimination prématurée des Olympiens en 16èmes de finale Coupe de France face au Stade Rennais mette sérieusement en danger les chances de titre du club. Pour Pau Lopez, l’OM doit donner beaucoup plus.

À moins d’un cataclysme en Ligue 1 qui permettrait à l’OM de devenir champion en fin de saison ou d’une épopée en Ligue Europa, le club phocéen connaîtra une nouvelle saison blanche. Le dernier titre de l’Olympique de Marseille remonte à 2012 avec la Coupe de la Ligue.

Gattuso : «On est désolé c’est beaucoup de tristesse et de déception»

Et dimanche soir, au stade des 1/16èmes de finale de la Coupe de France, Gennaro Gattuso a déjà connu un échec conséquent sur le banc de l’OM en étant éliminé aux tirs au but par le Stade Rennais (1-1, puis 9-8). « Le football est ainsi. On est désolé c’est beaucoup de tristesse et de déception, mais on a quand même fait un bon match. Les joueurs se sont battus mais on sait ce que sont les tirs au but ». a confié Gattuso en conférence de presse.

Mercato - OM : Il veut signer à Marseille https://t.co/MtLqOZ8XDI pic.twitter.com/6e5LPWzno0 — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Lopez : «Si on veut être tout en haut, il faut donner plus»