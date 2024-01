Un joueur de l'OM déclenche une bagarre générale

Amadou Diawara

Au terme d'un match très tendu entre le Maroc et la République démocratique du Congo, une bagarre générale a éclatée entre joueurs et membres du staff des deux sélections. Tout a commencé lorsque Walid Regragui - sélectionneur des Lions de l'Atlas - et Chancel Mbemba - défenseurs des Léopards et de l'OM - sont allés au clash.

Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc s'est frotté à la République démocratique du Congo. Après leur victoire convaincante contre la Tanzanie (3-0), les Lions de l'Atlas ne sont pas parvenus à faire tomber les Léopards . En effet, le Maroc et la République démocratique du Congo ont fini dos à dos (1-1).

CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana... Le programme de cette nouvelle journée https://t.co/PtS7BXLLOt pic.twitter.com/sw2hUdL1Lf — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Mbemba part au clash avec Regragui

Alors que la rencontre était très tendue, la situation a dégénéré après le coup de sifflet final. Pendant que Chancel Mbemba était en train de prier, Walid Regragui est venu lui demander des comptes. Et les deux hommes sont partis au clash. Ce qui a provoqué une bagarre générale entre joueurs et membres du staff du Maroc et de la RDC. Présent en zone mixte après cet incident, Chancel Mbemba a donné sa version des faits.

Comportement contraire à l'éthique du capitaine de l'équipe nationale congolaise envers #Walid_Regragui. Mouvement de la main contraire à l'éthique du joueur congolais envers l'entraîneur Walid Regragui. Ce n’est pas de l’esprit sportif.#CAN2023 : #Maroc # #RD_Congo pic.twitter.com/JCGwzL1cqf — DRISS TACHALTE (@idrissToumi2) January 21, 2024

Maroc - RDC : Une bagarre générale éclate