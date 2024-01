Gattuso débarque à l’OM, le vestiaire valide

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, l'OM est entraîné par Gennaro Gattuso. L'Italien a été nommé pour remplacer Marcelino, et petit à petit sa méthode est en train de prendre. Le coach marseillais est très exigeant à l'entraînement, et il peut se fâcher très fort, mais son groupe apprécie sa franchise, ainsi que son caractère entier.

Les joueurs de l'OM ont connu bon nombre d'entraîneurs en quelques mois. La saison dernière, c'est Igor Tudor qui prenait place sur le banc marseillais. Mais le Croate est parti après seulement une saison. Derrière, c'est Marcelino qui a pris sa place, mais le mariage n'a pas fonctionné entre l'Espagnol et Marseille. Ce dernier a quitté son poste après seulement quelques mois, mécontent de l'attitude de certains supporters.

Gattuso est apprécié par ses joueurs

Pour remplacer Marcelino, jugé par certains trop lisse, Pablo Longoria a opté pour Gennaro Gattuso. L'Italien était libre depuis la fin de son aventure contrastée à Valence. Pour le moment, son OM alterne le bon et le moins bon, et se classe 7ème de Ligue 1. Mais d'après les informations de L'Équipe , les joueurs marseillais apprécieraient la franchise et le caractère entier de leur coach.

Gattuso demande beaucoup d'investissement

Une franchise qui se traduit dès l'entraînement, où Gattuso demande un grand investissement à ses joueurs, sinon il peut se fâcher très fort. Le coach de l'OM essaye toutefois de rendre les séances ludiques pour son groupe, en variant les exercices, et en faisant de courtes séances vidéos.