Payet - OM : Son départ l’a transformé, voilà pourquoi !

Dimitri Payet a été inspiré sous Jorge Sampaoli avec qui il semblait avoir une liberté totale dans le jeu mis en place par l’ex-entraîneur de l’OM. L’été dernier, Payet a quitté l’Olympique de Marseille pour Vasco de Gama. Un transfert que Sampaoli n’avait pas validé en raison de l’intensité au Brésil. Mais Payet a fait le travail physique pour relever le challenge.

Pendant les 18 mois au cours desquels Dimitri Payet a évolué sous la houlette de Jorge Sampaoli entre l’hiver 2021 et l’été 2022, l’ancien international français a brillé et a même été le capitaine du technicien argentin pendant un moment.

«Le talent... c'est le talent ! Tu le laisses s’exprimer»

Pour L’Équipe , Jorge Sampaoli a tenu à rappeler en interview que Dimitri Payet était l’électron libre de son animation offensive et qui lui laissait une liberté totale d’expression footballistique. « Dans mon projet de jeu, Payet était très intéressant. Il a décidé du sort de beaucoup de matchs. Le talent, on ne doit pas essayer de le structurer, de le limiter, le talent... c'est le talent ! Tu le laisses s’exprimer ».

«Je lui ai dit de faire attention parce que ce n'était pas un football pour lui»

Parti à Vasco de Gama à la dernière intersaison, Dimitri Payet s’est affiné et se régale avec le club brésilien. Pourtant, Jorge Sampaoli lui avait lâché un avertissement au moment de quitter l’OM pour Vasco de Gama. « Avec Matteo, avec Dim. Quand il a signé ici à Vasco, il m'a contacté. Je lui ai dit de faire attention parce que ce n'était pas un football pour lui, parce qu'il y a beaucoup de voyages, parce que cela demande beaucoup d'énergie, c'est un championnat très suivi ».

«Il allait arriver dans un endroit où le niveau d'exigence serait très élevé, et le niveau d'intensité presque excessif»