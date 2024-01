Mercato - OM : Payet prépare une surprise pour son retour ?

Hugo Chirossel

S’il a quitté l’OM l’été dernier, Dimitri Payet sait déjà qu’il y fera son retour un jour. Le Réunionnais de 36 ans a l’intention de faire sa reconversion à Marseille, même s’il ne sait pas exactement dans quel rôle. Peut-être en tant qu’entraîneur ? Un métier difficile mais qui tente l’ancien international français.

Après avoir quitté l’OM l’été dernier, Dimitri Payet était de retour au Stade Vélodrome juste avant les fêtes de fin d’année. Il a assisté à la victoire de son ancienne équipe face à Clermont (2-1) et a confirmé au micro de Prime Vidéo que son objectif était de revenir à Marseille une fois qu’il aura mis un terme à sa carrière.

Un joueur de l’OM fait une grosse mise au point https://t.co/ZJDh2qnYkv pic.twitter.com/rFEu5nglQd — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

«J’ai encore envie de jouer au foot»

Un retour à l’OM qui attendra un peu, car Dimitri Payet veut encore jouer. « Est-ce que je pourrais continuer après Vasco de Gama ? Ce sera mon corps qui décidera. Je suis un passionné donc je n’y pense pas trop parce que je ne veux pas encore que ce jour arrive. Je me sens encore bien physiquement, bien dans ma tête et j’ai encore envie de jouer au foot. Malheureusement le corps dira un jour qu’il faut arrêter, c’est lui qui décidera. Le plus tard possible j’espère », a-t-il confié, dans un entretien accordé à Antenne Réunion .

«Devenir entraîneur ? C’est aussi quelque chose que j’ai en tête»