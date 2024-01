Mercato - PSG : Le vestiaire de Luis Enrique s’active pour cette recrue

Thibault Morlain

A 20 ans, Lucas Beraldo vient de faire le grand saut vers le football européen. Evoluant précédemment à Sao Paulo au Brésil, le défenseur central s’est engagé en ce 1er janvier 2024 avec le PSG. C’est donc un nouveau chapitre qui commence pour Beraldo qui va devoir s’adapter à un tout nouvel environnement. Pour autant, la recrue hivernale parisienne peut compter sur le soutien du vestiaire du PSG, en particulier les joueurs qui parlent portugais comme lui.

C’est désormais officiel, Lucas Beraldo est un joueur du PSG. Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, le Brésilien de 20 ans s’est engagé avec le club de la capitale. Il va donc lui falloir du temps pour prendre ses marques à Paris et découvrir son nouvel environnement. Mais Beraldo ne sera toutefois pas seul pour s’acclimater à la capitale française. En effet, il peut compter sur les joueurs lusophones du vestiaire du PSG.



« On essaye de l’aider du mieux possible »

En débarquant au PSG, Lucas Beraldo a rejoint son compatriote brésilien Marquinhos, ainsi que Vitinha, Gonçalo Ramos ou encore Danilo Pereira qui parlent portugais. D’ailleurs, en conférence de presse, Danilo Pereira a fait savoir que les joueurs du PSG s’employaient pour faciliter l’adaptation de Lucas Beraldo : « Il est arrivé, on essaye de l’aider du mieux possible, moi comme Marquinhos, Vitinha, Gonçalo. On essaye d’aider, de rendre son intégration plus facile. Pour lui, c’est aussi plus facile d’avoir des coéquipiers qui parlent la même langue. Il va être bien s’intégrer ».

