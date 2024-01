Mercato - PSG : Il interpelle le Qatar pour son avenir à Paris

Thibault Morlain

N’étant pas la plus grande star au PSG, Danilo Pereira n’en reste pas moins un joueur important dans le vestiaire parisien. A 32 ans, le Portugais est l’un des cadres du groupe de Luis Enrique. Présent au PSG depuis l’été 2021, Danilo Pereira n’a plus qu’un an et demi de contrat, mais ce n’est pas pour autant qu’il envisage de faire ses valises…

Il y a quelques jours maintenant, le PSG officialisait une prolongation, celle de Presnel Kimpembe. Le Français, formé à Paris, va donc continuer l’aventure avec le club de la capitale. Maintenant, d’autres joueurs du PSG devraient être concernés par des prolongation. Danilo Pereira en fera-t-il partie alors qu’il est lié jusqu’en 2025 avec les champions de France ?

Mercato - PSG : Luis Enrique annonce l’arrivée d’un joueur «très intelligent» https://t.co/LU95GMw6R5 pic.twitter.com/IvmmhuSNOn — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

« Je veux être ici pour longtemps »

En conférence de presse ce mardi, Danilo Pereira a été interrogé sur son avenir au PSG. Alors qu’il n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le club de la capitale, soit jusqu’en juin 2025, le Portugais a fait passer un message fort aux dirigeants qataris concernant ses intentions : « Bien sûr que je me sens bien ici. Je veux être ici pour longtemps ».

D’autres prolongations au PSG ?

Danilo Pereira va-t-il alors prolonger avec le PSG ? La prolongation du Portugais pourrait donc être l’un des prochains dossiers du club de la capitale, mais pour le moment, Paris est concentré sur d’autres prolongations. Warren Zaïre-Emery devrait prochainement parapher un nouveau contrat et bien évidemment, il y a toujours l’interrogation Kylian Mbappé…