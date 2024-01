Mercato - PSG : Messi, Neymar... Une fake news est dénoncée avec Mbappé

Pierrick Levallet

Le PSG a pris une grande décision cet été. Afin de mettre un terme au bling-bling dans le vestiaire parisien, les dirigeants ont choisi de se séparer de Neymar et Lionel Messi. Certaines rumeurs ont laissé entendre que Kylian Mbappé était impliqué dans leurs départs. Mais en réalité, il n'en serait rien.

Cet été, le PSG a mené une grande révolution dans son vestiaire. En plus du départ de Christophe Galtier et de l’arrivée de Luis Enrique, la direction parisienne a décidé de tirer un trait sur plusieurs stars. Dans cette optique, le PSG n’a pas prolongé Lionel Messi et s’est débarrassé de Neymar, transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Messi et Neymar ont quitté le PSG, Mbappé responsable ?

Kylian Mbappé a donc instantanément été placé au centre du projet du PSG. Et certaines rumeurs ont laissé entendre que la star de 25 ans avait personnellement réclamé les départs de Lionel Messi et Neymar cet été. Mais en réalité, il n’en serait rien.

Le Qatar a acté leurs départs