Mercato - PSG : Mbappé fixe une condition pour son avenir

Kylian Mbappé l'a déclaré publiquement, il souhaite participer aux prochains Jeux Olympiques organisés à Paris. Mais dans ce dossier, le dernier mot appartient à son employeur. Et justement, l'incertitude règne quant à l'identité de son prochain club. Pour l'heure, rien ne serait tranché, mais le sujet de sa participation aux JO pourrait faire peser la balance.

Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière. L'année 2024 est d'une grande importance pour le joueur français, qui voit son contrat expirer en juin prochain. Déjà libre de négocier avec l'équipe de son choix, Mbappé ne laisse rien transparaître, mais le dénouement de ce feuilleton est attendu dans les prochaines semaines. Cette année pourrait aussi être synonyme de victoire pour le joueur, toujours engagé en Ligue des champions avec le PSG, mais aussi attendu à l'Euro et aux prochains Jeux Olympiques.

« J’espère y être »

A de nombreuses reprises, Mbappé a évoqué son envie de participer à cette compétition. « J’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques. Après, ça ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Il y a un club aussi, il y a une équipe nationale, parce qu'il y a un Euro avant, donc il faut discuter... Ce sont tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte, mais bien sûr que ce serait un rêve de jouer les JO, encore plus à Paris » avait-il confié en avril dernier.

Un sujet important pour Mbappé