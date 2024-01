Mercato - PSG : Un joueur interpelle le boss pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Danilo Pereira s’est imposé au fil des mois comme un pilier du vestiaire parisien, surtout depuis le départ de plusieurs cadres vieillissants. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Toulouse pour le Trophée des Champions, le Portugais est revenu sur son rôle, affichant le souhait de rester longtemps au PSG.

Arrivé à l’été 2021, Danilo Pereira s’est rapidement imposé comme un élément fort du vestiaire, en plus d’être l’un des chouchous des supporters. « C’est un exemple au quotidien , confiait notamment Christophe Galtier la saison dernière, dithyrambique à l’égard de l’international portugais. Il est à l’écoute et disponible pour changer de rôle dans l’animation. Cette polyvalence, qui pourrait lui faire penser qu’il n’est pas un titulaire indiscutable, il en fait un atout et une force. Pour lui et pour l’équipe ». A 32 ans, Danilo Pereira espère aujourd’hui poursuivre le plus longtemps possible son passage au PSG.

« Je veux être ici pour longtemps »

« Mon rôle a beaucoup changé, je dois aider les jeunes, on a une équipe très jeune. Je me sens bien ici et je veux être ici pour longtemps », a-t-il indiqué ce mardi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC . Le Portugais, évoluant dans l’axe de la défense cette saison, est également revenu sur son début de saison (12 matches joués en Ligue 1).

« Je me sens très bien »