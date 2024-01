Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, il va perdre une fortune !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a officiellement les cartes en main pour son avenir, libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier 2024. Alors que le PSG croit en ses chances de pouvoir convaincre sa star de prolonger, le Real Madrid est toujours à l’affût mais a d’ores et déjà fixé ses conditions, notamment sur un plan financier.

En cette nouvelle année 2024, Kylian Mbappé a une décision cruciale à prendre pour la suite de sa carrière. A 25 ans, l’attaquant du PSG est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourra ainsi partir libre à l’issue de la saison s’il le souhaite. Une prolongation est évidemment souhaitée par le PSG, tandis que d’autres clubs suivent de près la situation, à commencer par Real Madrid, qui rêve de mettre la main sur lui depuis de nombreuses années. Mais après avoir connu une cuisante défaite dans ce dossier en 2022, les Merengue se méfient.

Le Real Madrid fixe ses conditions

D’après OK Diario , le Real Madrid se méfie désormais de la parole de Kylian Mbappé et attend un engagement écrit de sa part en cas d’accord. Et sur le plan financier, Florentino Pérez n’envisage pas de revoir son offre à la hausse comme l’a indiqué Sports Zone , précisant que le Real Madrid considère la proposition formulée en 2022 comme la dernière.

« Si Mbappé veut jouer pour le Real Madrid, il perdra de l'argent, beaucoup d'argent »