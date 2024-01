Mercato - PSG : La signature de Kylian Mbappé est exigée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid fait partie des favoris pour accueillir Kylian Mbappé en cas de départ à l’issue de la saison, mais le lien de confiance entre les deux parties s’est étiolé après la prolongation du joueur avec le PSG en mai 2022. En Espagne, on attend ainsi une preuve écrite en cas d’avancée dans les négociations.

Kylian Mbappé a son avenir entre ses mains. Depuis le 1er janvier, le numéro 7 du PSG est libre de négocier avec le club de son choix, son contrat prenant fin à l’issue de la saison. Les regards sont logiquement tournés sur le Real Madrid, qui a connu plusieurs échecs avec Kylian Mbappé, dont une grosse déconvenue en mai 2022 alors que l’arrivée de l’attaquant semblait inéluctable. Un échec qui n’a pas été oublié en Espagne.

Le Real Madrid toujours positionné

Selon OK Diario , le Real Madrid n’a pas lâché Kylian Mbappé malgré sa volte-face il y a un an et demi, le club étant conscient de l’impact sportif, financier et médiatique d’une telle signature, mais un nouveau feuilleton s’étirant sur plusieurs mois est néanmoins exclu au sein de la Casa Blanca .

Un engagement écrit sera réclamé à Kylian Mbappé