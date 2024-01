Vente OM : Zidane, Arabie Saoudite... Il calme tout le monde pour ce projet colossal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, auprès du Média Carré, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, prince saoudien, assurait que l'Arabie Saoudite ne fermait pas la porte au rachat de l'OM. Une sortie qui a évidemment grandement fait parler à Marseille. Cependant, d'après le spécialiste en géopolitique du sport Jean-Baptiste Guégan, pour le moment, l'OM est loin d'être la priorité de l'Arabie Saoudite.

Depuis désormais trois ans, les rumeurs autour de la vente de l'OM sont incessantes. L'arrivée de l'Arabie Saoudite pour remplacer Frank McCourt est régulièrement évoquée, et ce feuilleton a pris une nouvelle ampleur après que le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a ouvert la porte à cette possibilité. Evoquant même l'idée d'une arrivée de Zinedine Zidane. Cependant, Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, calme tout le monde.

Vente OM : C’est confirmé pour l’Arabie Saoudite https://t.co/gkg7kly0F3 pic.twitter.com/M7P11S021k — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

«S’ils avaient eu à faire Marseille, ça serait fait»

« S’ils avaient eu à faire Marseille, ça serait fait. Ils n’auraient pas attendu trois ans. En plus tu passes en général par des intermédiaires et cela aurait fuité à un autre niveau. Là, ce prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, je ne connais pas sa fortune et je ne suis pas capable de l’estimer. Mais on peut aussi imaginer que ce serait une manière pour lui de se rapprocher des intérêts de Mohammed ben Salmane. Mais ce n’est pas non plus la tendance. Si ce prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud veut dépenser 300M€, qu’il le fasse à domicile », analyse-t-il auprès de RMC Sport , avant de poursuivre.

«Je vois plutôt ça comme un coup médiatique de second rang»